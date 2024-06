L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata lunedì scorso (+2,34%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Technoprobe

Reply

Esprinet

Olidata

Seco

(Teleborsa) - Andamento brillante per l', peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 152.954,28, in accelerazione del 2,34% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che ha terminato gli scambi 1.167,47, dopo che in principio di giornata era a quota 1.163,41.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,44% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,51% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,52%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo del 3,57%.Controllato progresso per, che chiude in salita dell'1,34%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dell'1,27%.