MeglioQuesto, dimissioni del presidente Alessandro De Luca. Nodo liquidazione giudiziale

MeglioQuesto

(Teleborsa) -, società sospesa dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, ha comunicato che, eletto presidente dall'assemblea degli azionisti del 14 maggio 2024, ha rassegnato le propriemotivate dalla circostanza che, con decisione adottata a maggioranza, il CdA ha respinto la proposta dello stesso De Luca di procedere alladella società nel corso della riunione consiliare del 4 giugno 2024.Il CdA ha infatti ritenuto la suddetta proposta basata su una valutazione sommaria e non approfondita delle condizioni economico-finanziarie dell'azienda, si legge in una nota. Esso continuerà, pertanto,nell'interesse dell'emittente, dei propri azionisti e di tutti gli stakeholders, per valutare i più opportuni provvedimenti.Il Consiglio di Amministrazione provvederà alladel consigliere dimissionario non appena possibile.