Mercati europei positivi in attesa della BCE. A Milano corrono Iveco e Fineco

(Teleborsa) -, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Come ampiamente anticipato da numerose dichiarazioni di vari esponenti della BCE nel corso delle ultime settimane,, con una riduzione di 25pb dei tassi di policy (tasso sui depositi, tasso sulle operazioni principali di rifinanziamento e tasso di rifinanziamento marginale a 3,75%, 4,25% e 4,50%, rispettivamente).Lasulle decisioni sarà pubblicata alle 14.15, contestualmente la BCE diffonderà anche le previsioni aggiornate dei suoi tecnici su crescita economica e inflazione. Alle 14.45 la presidente Christine Lagarde terrà laesplicativa assieme al vicepresidente, Luis de Guindos.Sul fronte macroeconomico, gli sono diminuiti in aprile dello 0,2% rispetto al mese precedente, contro attese per un aumento.Tra gliha chiuso maggio 2024 con una raccolta netta totale a 789 milioni di euro , mentreha registrato nello stesso mese un raccolta netta pari a 946 milioni di euro Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,088. Lieve aumento dell', che sale a 2.363,7 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,45 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +128 punti base, con ilche si posiziona al 3,79%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,81%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%, eavanza dello 0,35%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 36.814 punti. Poco sopra la parità il(+0,47%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,4%).Tra idi Milano, in evidenza(+7,34%),(+2,43%),(+1,49%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,81%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,18%.del FTSE MidCap,(+3,40%),(+2,87%),(+2,47%) e(+1,46%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%.