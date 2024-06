Mondo TV, sanzione CONSOB da 30 mila euro per ritardo nel comunicare informazione privilegiata

Mondo TV

(Teleborsa) -ha applicato una, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, per violazione dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento Europeo sugli Abusi di Mercato.L'Autorità ha ritenuto che Mondo TV ha, venuta ad esistenza il 15 marzo 2023, concernente la cessazione dei rapporti contrattuali con il principale cliente asiatico, che costituiva una quota significativa delle vendite e la cui uscita aveva reso necessario effettuare l'impairment test sulla library per stimare gli effetti dell'applicazione del nuovo piano delle vendite sul valore recuperabile della stessa.Viene anche evidenziato(50%) registrato dal titolo Mondo TV nelladel 20 marzo 2023 successiva alla data di diffusione dell'informazione privilegiata. Quanto alla durata delle violazioni, il ritardo della comunicazione al pubblico dell'informazione concernente la risoluzione dei rapporti con il cliente cinese HK TV si è protratto per due giorni, dal 15 marzo 2023 al 17 marzo 2023.