Mutui parametrati all''Euribor, Arbasino (MFLaw StapA): "Cassazione ci ripensa. Esclusi automatismi"

(Teleborsa) - Poco dopo la pubblicazione dell’che aveva dato il via a possibili iniziative volte ad ottenere ilnel periodo 2005/2008 nell’ambito di, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi,facendo un: pur confermando la possibile, infatti, latra il diritto al rimborso e la stipulazione del mutuo perlenelle partiche manipolative (e quindi per tutte le Banca Italiane), nel periodo sanzionato dalla decisione della Commissione Antitrust Europea (2013).L’avvocato, senior partner e responsabile del Dipartimento Litigation disottolinea, infatti, che "la Corte, correggendo il precedente, hatra la pronuncia della Commissione Antitrust e ladei contratti indicizzati al tasso Euribor, e ha definito in modo puntuale e analitico idi accertamento di nullità"."La Corte ha rilevato che, nel giudizio di accertamento di nullità della clausola di indicizzazione all’Euribor - prosegue Arbasino - ilpuò sussistere solo nel caso in cui sia possibile dimostrare chee delle sue conseguenze. Nello specifico, secondo la Corte l’eventuale accertamento della nullità delle clausole che indicizzano un contratto all’Euribor richiede 'l’allegazione e la prova che la banca stipulante, al momento della conclusione del contratto, fosse o direttamente partecipe di quell’intesa o, almeno, fosse consapevole della sussistenza di una intesa tra altre banche volta ad alterare il valore dell’Euribor o di una effettiva pratica non negoziale in tal senso ed abbia inteso avvalersi dei risultati di questa"."La Corte, dopo questa, ha in ogni caso riconosciuto laappena evidenziati, purché fornisca la prova che il parametro Euribor, almeno per un determinato periodo, sia stato, tanto da rendere impossibile per la clausola svolgere la sua funzione obiettiva nel regolamento dei rispettivi interessi delle parti, ovvero definire in modo determinato o determinabile il tasso di interesse".L’ordinanza ha già in concreto determinato un aumento del contenzioso bancario, ma il rapido revirement della Suprema Corte ha reso indubbiamente, escludendo ogni automatismo per le Banche non coinvolte ed imponendo una"A prescindere dalla condivisibilità o meno delle due pronunce della Cassazione, che per la prima volta hanno aperto la strada a- conclude l’avvocato Arbasino - la pretesa al rimborso dei mutuatari pare scontrarsi conladdove sia fatta valere nei confronti di Banche che non sono state sanzionate dalla Commissione Antitrust Europea, tanto più considerando che la prova non solo è difficilmente accessibile al mutuatario, ma riguarda anche fatti assai remoti. Non da ultimo la giurisprudenza di merito successiva alla Cassazione pare mostrare resistenze a riconoscere esperibili azioni di nullità piuttosto che risarcitorie, di ancor più difficile deduzione e prova sotto il profilo del danno".