Nexans conclude l’acquisizione di La Triveneta Cavi e amplia presenza in Europa

(Teleborsa) - Nexans, Gruppo leader nella transizione energetica globale con 28mila dipendenti in 42 Paesi del mondo,, uno dei leader europei nel settore dei cavi di media e bassa tensione.L'acquisizione rappresenta undi diventare un pure player nell'elettrificazione, in quanto La Triveneta Cavi ha una lunga tradizione di innovazione, una base industriale e logistica all'avanguardia e un team manageriale esperto., La Triveneta Cavi produce principalmente, sistemi di cavi ignifughi e applicazioni per le energie rinnovabili. L’azienda dispone di una base industriale integrata verticalmente di grande qualità, che comprendedi cavi con efficienti piattaforme logistiche,. IL'azienda acquisita impiega circa 700 lavoratori altamente qualificati e vanta un fatturato di oltre 800 milioni di euro negli ultimi dodici mesi. Ildi euro equivale a unprima delle sinergie e dicomplete.Fin dal primo anno, l'acquisizionedi una percentuale situata. Il finanziamento della transazione avrà un effetto limitato sull'indice di leva finanziaria del Gruppo, che dovrebbe rimanere pari o inferiore a 1,0 x., CEO di Nexans, ha dichiarato "l'acquisizione di La Triveneta Cavi è perfettamente in linea con la nostra visione di Nexans come pure player di statura mondiale nell'elettrificazione. Questa operazione rafforza in modo significativo la nostra presenza nel mercato dell'elettrificazione, dove abbiamo già effettuato due acquisizioni negli ultimi due anni, e permette di accelerare la diffusione di nuove offerte sostenibili in settori ad alta domanda".