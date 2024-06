Punta al rialzo la performance dei mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -., nel giorno dell'atteso taglio dei tassi dello 0,25% da parte della BCE. Secondo la presidente Christine Lagarde il taglio oderno non segna l'inizio di una "discesa lineare dei tassi". Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,088. L', in aumento (+0,93%), raggiunge 2.377 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,89%.Aumenta di poco lo, che si porta a +130 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,83%.composta, che cresce di un modesto +0,41%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,47%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,42%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,95%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,89% rispetto alla chiusura di ieri.Il controvalore degli scambi nella seduta del 6/06/2024 è stato pari a 2,75 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,51 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,6 miliardi di azioni, rispetto ai 0,55 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,78%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,12%.avanza del 2,71%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,54%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,27%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.di Milano,(+3,97%),(+3,51%),(+2,87%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,73%.scende del 2,57%.Calo deciso per, che segna un -1,6%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,56%.Tra i dati08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,6%; preced. -0,8%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,9%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,2%)11:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 0,1%; preced. 0,7%)11:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,7%).