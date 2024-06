Seduta positiva a New York, Nvidia supera quota 3 trilioni di dollari

Dow Jones

(Teleborsa) -, sulle aspettative di un possibile avvio della politica di normalizzazione della Fed in tempi più rapidi di quanto il mercato scontasse nelle ultime sedute. Ilsale dello 0,25% a 38.807 punti; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,18%. Effervescente il(+2,04%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,29%).ha chiuso in rialzo del 5%, raggiungendo lae superando. All’inizio di questa settimana, la società ha annunciato la sua prossima generazione di chip AI, nota come Rubin.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,68%),(+1,51%) e(+1,00%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,58%.Al top tra i(+2,55%),(+1,90%),(+1,38%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,99%. Calo deciso per, che segna un -1,77%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,24%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,08%.Tra i(+12,01%),(+9,54%),(+6,57%) e(+6,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,97%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,95%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,69%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 64,79K unità)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 3,5%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69,8 Mld $; preced. -69,4 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 4,7%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 219K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,9%; preced. 3,9%)14:30: Variazione occupati (atteso 185K unità; preced. 175K unità).