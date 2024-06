Superbonus, gli oneri a carico dello Stato arrivano a 122,7 miliardi

(Teleborsa) - Il numero delle asseverazioni relative al, per interventi di efficientamento energetico, presentate attraverso l'invio della domanda all'Enea al 31 maggio 2024 erano complessivamente(erano 495.469 a fine aprile). È quanto emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'Enea sulle asseverazioni in Italia e per singole regioni. Gli investimenti ammessi a detrazione a livello nazionale erano pari a circa(circa 117,6 miliardi al 30 marzo). Per quanto riguarda invece le detrazioni che riguardano lavori già conclusi ammontano a poco più di(112 miliardi alla fine del mese scorso).Si trattano di lievi rialzi che portano l'onere a carico dello Stato per i lavori conclusi a(erano 122,643 miliardi di aprile).Complessivamente, al 31 maggio, si sono registrate 133.401 asseverazioni relative a, per un investimento di 79 miliardi, pari al 66,7% del valore complessivo, 244.952 asseverazioni relative aper un totale di 28,7 miliardi di investimento, pari al 23,7% dell'investimento complessivo, e 117.356 asseverazioni per lavori in(investimento pari a 11,5 miliardi pari al 9,6% del totale).