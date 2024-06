SYS-DAT annuncia quotazione su Euronext Milan, offerta a giugno

(Teleborsa) -, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana e, ricorrendone i presupposti, sul relativo segmento STAR., commenta così: "Il gruppo SYS-DAT sta vivendo un momento di forte espansione: negli ultimi tre anni siamo cresciuti il triplo rispetto al contesto del mercato ICT di riferimento. Mentre il settore ha registrato una crescita dell’8.1%, nel periodo 2021-2023 il gruppo ha registrato un CAGR 2021-2023 sui ricavi superiore al 26%, con ricavi consolidati 2023 superiori a € 46 milioni. Numeri raggiunti attraverso la crescita organica, alla quale affianchiamo la nostra “buy strategy”, ovvero una crescita per M&A caratterizzata da efficaci acquisizioni di aziende altamente qualificate con una forte complementarità di business in termini di innovazione e focalizzazione in specifici mercati verticali. Forti dei risultati raggiunti, intendiamo proseguire con la nostra strategia evolutiva e".L’offerta consisterà prevalentemente nel collocamento di azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e, in via residuale, di azioni poste in vendita dagli attuali azionisti della Società con l’obiettivo di soddisfare i requisiti di flottante minimo richiesti da Borsa Italiana per il segmento STAR.L’Offerta consisterà in un collocamento privato, riservato in Italia a investitori qualificati, nonché all’estero riservato ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti.Non è prevista alcuna offerta pubblica delle azioni della Società in nessuna giurisdizione.In relazione all’Offerta, saranno previste, come di consueto in operazioni similari, un’opzione di over-allotment e un’opzione greenshoe, quest’ultima concessa dalla Società mediante azioni di nuova emissione.La Società e gli azionisti venditori assumeranno impegni di lock-up secondo la prassi di mercato per specifici periodi di tempo successivi all'Offerta.Si prevede che l’Offerta, includendo l’esercizio dell', sarà almeno pari al 35% del capitale sociale della Società.La struttura definitiva dell’Offerta, ivi inclusa la relativa dimensione e le altre condizioni rilevanti, sarà determinata e comunicata immediatamente prima dell’inizio dell’Offerta.La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti dall’aumento di capitale sociale per continuare a sviluppare e a concentrarsi sui pilastri chiave della sua strategia basata su: l’accelerazione della propria attività di M&A per l’acquisizione di nuove società nel mercato IT; nuove assunzioni e nuovi investimenti nei confronti del personale attuale al fine di perseguire la creazione di valore a lungo termine ed espandere la propria capacità di business; la massimizzazione della creazione del valore, attraverso l’offerta di servizi completa, un approccio multi settoriale, implementazione di nuove tecnologie e fidelizzazione della clientela; rafforzare la propria struttura del capitale; espandere ulteriormente la propria presenza territoriale.