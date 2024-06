Telespazio, accordo con SpaceX per commercializzazione di Starlink

Leonardo

Thales

(Teleborsa) -, una joint venture tra(67%) e(33%), ha firmato un, azienda spaziale fondata da Elon Musk, per la commercializzazione dei servizi Starlink.Starlink è una costellazione di satelliti concepita per fornirein tutto il mondo, in particolare nelle aree rurali e scarsamente servite da altre reti.Grazie a questo accordo, Telespazio potrà, realizzata con soluzioni satellitari e terrestri, in grado di garantire servizi di comunicazioni affidabili e resilienti, fissi e mobili, con copertura globale."Siamo molto soddisfatti dell'accordo raggiunto con Starlink, con il quale Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom, rispondendo così pienamente alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, quali l’energy e il maritime", ha commentato, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio