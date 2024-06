Trafigura, utile semestrale scende a 1,47 miliardi di dollari nonostante volumi maggiori

(Teleborsa) -, colosso globale del commercio di materie prime, ha chiuso laal 31 marzo 2024 conin calo del 5% a 124.197 milioni di dollari, riflettendo l'impatto dei prezzi più bassi delle materie prime, parzialmente compensati da maggiori volumi di scambi. Il gruppo ha riportato undi 4.284 milioni di dollari, rispetto a 8.136 milioni di dollari nel 2023, e undi 1.474 milioni di dollari, nettamente inferiore al record di 5,5 miliardi di dollari registrato un anno prima."La forza della nostra attività è stata evidente con le robuste prestazioni delle nostre divisioni principali - ha affermato il- In un contesto meno stressante rispetto allo stesso periodo di un anno fa, la domanda per i nostri servizi è rimasta forte e abbiamo registrato un utile netto che è stato uno dei migliori risultati mai registrati nel primo semestre".I volumi totali scambiati di, compresi gas naturale e GNL, sono stati di 7,2 milioni di barili al giorno, circa il 15% in più rispetto al livello dell'anno precedente. Ciò è dovuto principalmente ai maggiori volumi di scambi di petrolio greggio, guidati da accordi di fornitura e marketing con le raffinerie in Europa.Nei, i volumi sono rimasti quasi invariati su base annua a 10,4 milioni di tonnellate, mentre i volumi deisono aumentati del 25% a 54,7 milioni di tonnellate a causa dell'aumento del minerale di ferro. Ciò è dovuto alla maggiore produttività presso il terminal della joint venture di Porto Sudeste in Brasile, nonché all'aumento del commercio di minerale di ferro dall'Australia e dall'India."Siamo ottimisti riguardo alle prospettive di crescita futura del gruppo e alla capacità di offrire valore ai nostri stakeholder e agli oltre 1.400 dipendenti azionisti - ha detto il- Questa visione positiva riflette la continua forza della nostra posizione finanziaria e il supporto di cui godiamo da un'ampia gamma di istituzioni finanziarie a livello globale".