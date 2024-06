USA, licenziamenti Challenger stabili a maggio. Ancora guidati dal tech

(Teleborsa) - In leggero calo inel mese di2024. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di 63.816 posti di lavoro.Il dato rivela una diminuzione dell'1,5% rispetto al, quando si erano registrati 64.789 licenziamenti e del 20% rispetto allo(80.089 unità).si sono registrati 385.859 licenziamenti (-7,6% rispetto al pari periodo del 2023). Si tratta del terzo totale più alto da gennaio a maggio da quando sono stati registrati 822.282 tagli fino a maggio 2009. Il totale più alto da gennaio a maggio si è verificato nel 2020, quando sono stati registrati 1.414.828 tagli di posti di lavoro."I tagli ai posti di lavoro sono rimasti stabili a maggio mentre le- ha affermato Andrew Challenger, vicepresidente senior di Challenger, Gray & Christmas - Nel frattempo, gli annunci di assunzioni sono ai livelli più bassi degli ultimi dieci anni. Il tasso di abbandono tipico di un mercato del lavoro sano sembra essere in fase di stallo"."I tagli nelhanno dominato gli annunci dello scorso anno. Anche se il settore continua a fare tagli, non è allo stesso ritmo", ha aggiunto.In effetti, iltecnologico continua a guidare tutti i settori negli annunci di tagli di posti di lavoro con 55.207, di cui 7.771 a maggio. Il totale da inizio anno rappresenta una diminuzione del 60% rispetto ai 136.831 tagli di posti di lavoro nel settore tecnologico annunciati durante lo stesso periodo dell'anno scorso.