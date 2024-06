USA, richieste sussidi disoccupazione salgono oltre attese

(Teleborsa) - Aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA., i "claims" sono risultati pari a 229 mila unità, in aumento di 8 mila unità rispetto ai 221 mila della settimana precedente (rivisto da un preliminare di 219.000 unità) e sopra i 220 mila stimati dagli analisti.La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del- si è assestata a 222.250 unità, in calo di 250 unità rispetto al dato della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine,si sono attestate a 1.792.000, in salita di 2.000 mila unità rispetto alle 1.790.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da un preliminare di 1.791.000 mila). Gli analisti si aspettavano un valore pari a 1.790.000.