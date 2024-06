Arabia Saudita ottiene 10,4 miliardi di euro da vendita azioni Aramco

(Teleborsa) - Il governo dell', la più grande azienda energetica e chimica integrata al mondo, hanno annunciato il prezzo finale per l'ordinarie della società dopo aver concluso il processo di bookbuilding.Si tratta di un'offerta pubblica secondaria di 1,545 miliardi di azioni, che rappresentano circa lo 0,64% delle azioni emesse. Ildi offerta finale sia per gli investitori istituzionali che per quelli al dettaglio è di 27,25 SAR per azione. Il totale è di circa 10,4 miliardi di euro.L'offertaè stata interamente sottoscritta e ha registrato un totale di 1.331.915 subscriber. Di conseguenza, il 10% delle azioni dell'offerta (escluse le azioni emesse ai sensi dell'Opzione di Over-allotment) sarà assegnato agli investitori al dettaglio e il restante 90% agli investitori istituzionali.