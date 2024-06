Elezioni europee, l'appello delle associazioni dei consumatori a tutti i candidati

(Teleborsa) - In vista delle imminenti elezioni europee, 11 associazioni dei consumatori lanciano oggi unper un’Europa che tuteli di più è meglio ie gli. Nello specifico le associazioni riconosciute dall’art.137 del Codice del Consumo, hanno chiesto a tutti i candidati di tutte le liste, qualora siano eletti, di farsi promotori "con forza e determinazione" di una serie di iniziative. Tra queste anche "una proposta organica e radicale di riforma e di completamento della Costituzione Europea". "Questo è il momento storico in cui dobbiamo invece provare a chiudere questoiniziato nel 1950 e dopo 74 anni fare un chiaro e epocale passo in avanti nel completamento dell’Unione Europea attribuendole nuove competenze nella politica estera, nella difesa comune nel controllo infrastrutturale delle proprie frontiere, nella salute e nelle politiche sociali e fiscali", hanno sottolineato le associazioni.Le associazioni hanno chiesto inoltre "di assicurare, nelle Commissioni parlamentari che hanno la competenza sulle politiche consumeristiche (in particolare IMCO e ENVI), il dialogo strutturato e costante con le associazioni promotrici della presente ‘’ per raccogliere le richieste e i suggerimenti finalizzati a rendere sempre più incisive lerassicurandoli sul fatto che non saranno lasciati soli a difendersi dalledel mercato, dalle concentrazioni oligopolistiche e che verranno aiutati ad affrontare una transizione digitale troppo repentina e escludente e una transizione ‘verde’ non ideologica, ma ormai inevitabile".“Assoutenti auspica che il processo di riconoscimento della tutela dei consumatori avviato in Italia possa approdare anche in Europa con la Costituzione dei diritti dei consumatori europei. Finalmente si potranno legare ad un unico un fil rouge tutte le costituzioni dei paesi europei che già li riconoscono”, ha commentato il presidente