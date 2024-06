Federconsumatori, Alimentazione: oggi la giornata mondiale della sicurezza alimentare

(Teleborsa) - Oggi, venerdì 7 giugno, si celebra laproclamata dall’per aiutare a prevenire, individuare e gestire i rischi di origine alimentare sulla salute umana. Ogni anno 600 milioni di persone si ammalano a causa di circa 200 tipi diversi di malattie di origine alimentare, si tratta soprattutto di poveri e giovani. Inoltre, le malattie di origine alimentare sono responsabili di 420.000 morti evitabili ogni anno. Si legge nella nota inviata daDa una ricerca condotta dall’nel 2023, in collaborazione con, è emerso che quasi il 70% dei cittadini europei manifesta interesse alla sicurezza alimentare; tuttavia, il 60% trova le informazioni in materia troppo tecniche, difficile accesso e difficilmente comprensibili. Riportando lo sguardo in Italia, secondo una recente, il tema della sicurezza alimentare è molto sentito: il 66,7% è pronto a rinunciare a prodotti che potrebbero essere dannosi per la salute, il 52,6% a quelli non in linea con criteri di sicurezza alimentare, il 43,3% a quelli la cui produzione e distribuzione non rispetta l'ambiente.Dati che rivelano quanto il tema della sicurezza alimentare, sempre più congiunto e legato a quello della sostenibilità, stia assumendo un ruolo centrale nella consapevolezza e nelle scelte dei consumatori. In particolare, il tema di quest’anno, è "" (Sicurezza alimentare: preparati per l’imprevisto): affronta i diversi modi in cui tutti noi possiamo tenerci pronti per incidenti imprevisti di sicurezza alimentare, che possono avere varie cause (da un'interruzione di corrente in casa a un allarme internazionale per la sicurezza alimentare o a un'epidemia di malattie di origine alimentare).Tutti sono coinvolti (dalla fattoria alla tavola, ma anche i responsabili politici e le autorità di vigilanza) e sono chiamati a considerare se sono pronti per l'imprevisto, cosa possono fare per prevenire le criticità, preparandosi al meglio per garantire a tutti l'accesso al cibo sicuro e sano, anche in situazioni imprevedibili.La celebrazione dellaè importante, quindi, non solo per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul tema, ma anche per: consentire ai cittadini di prendere decisioni informate sui loro consumi alimentari, promuovere ogni provvedimento normativo e sanzionatorio utile a garantire la sicurezza alimentare, discutere approcci collaborativi per migliorare la sicurezza alimentare in tutti i settori.