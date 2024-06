Rinnovabili, Conferenza Unificata dà il via libera definitivo a decreto su aree idonee

(Teleborsa) - È stata raggiunta infra Stato, Regioni e Comuni l’intesa sul decreto aree idonee. Il testo definitivo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica fissa i criteri per l'individuazione delle aree idonee agli impianti di fonti rinnovabili. Il decreto dovrà poi essere emanato dal ministro. “Accogliamo l’accordo con grande soddisfazione, è un obiettivo raggiunto. Abbiamo sbloccato un decreto lungamente atteso, un nuovo tassello verso la decarbonizzazione”, ha commentato il ministro Pichetto.“Il MASE – ha aggiunto il Ministro - ha sempre promosso la via delcon le amministrazioni regionali e gli enti locali: solo con la piena condivisione, infatti, si potranno raggiungere gli, contemperando con pragmatismo lo sviluppo energetico, la difesa dell’ambiente e le esigenze di tutela del paesaggio”.“Grazie al lavoro disvolto, oggi abbiamo dunque – conclude Pichetto – un quadro chiaro diper arrivare a un nuovo modello energetico al 2030, coerente con gli obiettivi PNIEC e con i tanti strumenti, penso alma anche ale a quello sull’agri-voltaico, costruiti per incentivare lo sviluppo delle rinnovabili”.