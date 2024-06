Assicuratori UE, sgravi patrimoniali fino a 80 miliardi da aggiornamento Solvency II

(Teleborsa) - Contrariamente alle aspettative iniziali, il recente aggiornamento delè destinato ad, anziché inasprirli. Nel 2020, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha stimato che i coefficienti Solvency II potrebbero diminuire di circa 20 punti percentuali (ppts) dopo l'attuazione della revisione; dopo l'aggiornamento approvato dal Parlamento europeo ad aprile, S&P Global Ratings prevede ora che il settore assicurativo trarrà beneficio fino a 25 punti percentuali su base aggregata.La stima di base di S&P è che il settore potrebbe vedere unnel periodo 2026-2027, una volta che gli Stati membri dell'UE implementeranno l'aggiornamento.Viene fatto notare che. L'aggiornamento Solvency II comprende diverse misure per allentare i requisiti patrimoniali, ma il divario tra le stime iniziali e il risultato finale è in gran parte dovuto alla sensibilità dei coefficienti Solvency II a tassi di interesse molto bassi. Se i tassi di interesse dovessero ripetere il modello "bassi più a lungo" osservato tra il 2015 e il 2021, gran parte del potenziale sollievo di capitale potrebbe dissiparsi."Dato che i rapporti regolamentari diventeranno più sensibili agli scenari di bassi tassi di interesse, il sollievo di capitale potrebbe", ha affermato Taos Fudji, credit analyst di S&P Global Ratings."Se gli assicuratori approfittassero dello sgravio di capitale pere investire di più in azioni, i loro buffer di capitale secondo il nostro modello di capitale potrebbero ridursi - ha aggiunto Fudji - Detto questo, al momento non ci aspettiamo che l'effetto sia sufficiente per indurre azioni di rating negativo".I dati dell'EIOPA mostrano che, alla fine del 2022, ilnel settore assicurativo europeo superava idi euro. Questa cifra esclude i settori assicurativi del Regno Unito e della Svizzera, che operano in quadri normativi diversi. Su questa scala, lo sgravio di capitale stimato fino a 80 miliardi di euro su base aggregata è "considerevole, ma non critico", si legge nel report di S&P. Tuttavia, la parte del leone dei benefici derivanti dalle misure di allentamento potrebbe tuttavia essere riservata agli assicuratori con long-tail line, in particolare agli assicuratori sulla vita.Secondo l'agenzia di rating, il coefficiente di solvibilità degli assicuratori difficilmente verrà influenzato fino al 2026. Nei prossimi due anni gli Stati membri dell'UE recepiranno la revisione della direttiva Solvency II nelle rispettive normative nazionali. La stima che gli assicuratori potrebbero vedere 80 miliardi di euro di sgravi di capitale entro il 2026-2027 è lo scenario di base. Nel, tuttavia, questo: le prospettive di crescita strutturalmente bassa nella maggior parte dei paesi europei potrebbero creare una tendenza al ribasso dei tassi di interesse a lungo termine, come avvenuto prima della pandemia.