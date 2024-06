(Teleborsa) -con la firma delle convenzioni, grazie alle quali le aziende clienti, in particolare le PMI italiane, avranno la possibilità di ottenereper gli investimenti strategici e dedicati obiettivi ambientali.Il finanziamento con, riservato ad azione con fatturato fino a 500 milioni,su capitale e interessi per investimenti legati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche e marine, all'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, e alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.Il finanziamento conrivolto a tutte le imprese con preferenza per le PMI,su capitale e interessi per investimenti strategici che supportino la crescita delle imprese in Italia e sui mercati internazionali, in ambito di innovazione tecnologica, digitalizzazione, infrastrutture prioritarie, sostegno alle filiere, ai territori e all'imprenditoria femminile."Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel nostro impegno a supporto delle PMI italiane, cuore pulsante dell’economia italiana” commenta, Direttore Commerciale Divisione Factoring di Banca Sistema."Con Garanzia Futuro e Garanzia Green diventa strutturale il nostro supporto agli investimenti delle aziende e all’economia italiana", sottolinea, Head of Dynamic Business Solutions SACE.