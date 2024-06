EUIPO, Sport, Spettacolo e Illegalità: l'Europa nel 2024 tra eventi di massa e sfide alla pirateria

(Teleborsa) - Quest’anno l’euroopa è l’. Il mondo si appresta ad ammirare goal spettacolari durante il Campionato UEFA euroO 2024, arrivi al fotofinish durante il Tour de France e momenti emozionanti di conquista delle medaglie d’oro ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi.Ma, mentre gli euroopei sono pronti a sintonizzarsi sulle trasmissioni dei più grandi eventi sportivi,. Secondo unosulla percezione, la consapevolezza e il comportamento dei cittadini dell’UE,per guardare eventi sportivi. Per quanto riguarda i giovani di età compresaper guardare eventi sportivi."Mentre quest’estate vivremo le emozioni delle competizioni, sarà, sia per i giocatori sul campo sia per gli spettatori a casa. I diritti di proprietà intellettuale alla base di questi eventi proteggono e rafforzano le nostre esperienze da tifosi, sostengono i nostri atleti e ispirano i futuri campioni d’euroopa e del mondo. Guardando le trasmissioni ufficiali e acquistando i prodotti sotto licenza, garantiamo che i nostri amati sport continuino a prosperare per le generazioni future", ha dichiarato ilAl di là dei diritti di trasmissione dei grandi eventi sportivi, la PI è ovunque: dagli iconici anelli olimpici fino ai nomi e alle immagini degli atleti di alto livello, passando per le divise degli sportivi e per le mascotte e i gadget ufficiali degli eventi.Tuttavia, dove ci sono denaro e milioni di spettatori e consumatori, esiste l’opportunità per i truffatori di trarne profitto.i, e l’EUIPO ha stimato che la pirateria in tutti i media generaIl fenomeno della pirateria degli eventi in diretta è un problema esistenziale per il finanziamento dello sport. I proventi generati dai diritti di PI sono ridistribuiti al movimento sportivo e agli atleti sulla base della solidarietà., ha affermato, durante la conferenza dell’EUIPO sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta nell’ottobre 2023: "Se i tifosi guardano gli eventi sportivi in diretta attraverso lo streaming illegale, vienedel movimento olimpico. I diritti dei media perderebbero valore e i relativi titolari cesserebbero di acquisirli, con enormi ripercussioni sul modello di finanziamento solidale dell’intero movimento olimpico".Oltre alle trasmissioni sportive, secondo l’EUIPO, il settore degli articoli sportivi dell’UE risente di mancate vendite per un valore pari a. Questa cifra non include l’abbigliamento sportivo come maglie da calcio e calzature sportive false, che rappresentano una parte significativa del totale stimato di 12 miliardi di euro di abbigliamento contraffatto in euroopa all’anno.Lo studio dell’EUIPO sulla percezione della PI ha rivelato tendenze significative in tutta l’Unione europea relativamente alla pirateria online di eventi sportivi in diretta, in cui il 12 % della popolazione totale ha utilizzato o riprodotto in streaming contenuti provenienti da fonti online illegali per guardare eventi sportivi.La– il 21 % degli intervistati ha ammesso di aver utilizzato fonti online illegali per guardare eventi sportivi – seguita da Grecia (20 %), Irlanda (19 %), Spagna (19 %) e Lussemburgo (18 %).Secondo lo studio, i cittadini più giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni hanno riferito di accedere illegalmente agli eventi sportivi online a un tasso pari al doppio di quello della popolazione totale. I giovani bulgari hanno maggiori probabilità di ricorrere allo streaming illegale di manifestazioni sportive con un tasso del 47 %, ben al di sopra della media UE del 27 %, seguiti da spagnoli (42 %) e greci (42 %), sloveni (39 %) e irlandesi (34 %). Inoltre, per lo studio,il 58 % della pirateria nell’UE avviene via streaming e il 32 % tramite download.Secondo la scheda di valutazione sui giovani e la proprietà intellettuale dell’EUIPO, in mediaabitudine più comune tra i giovani greci (18 %). Al contrario, il 7 % dei giovani consumatori euroopei ha acquistato accidentalmente articoli contraffatti.Secondo i calcoli dell’EUIPO, l’impatto di queste vendite di prodotti contraffatti nell’UE è sostanziale, con una perdita totale stimata di 851 milioni di euro all’anno, pari all’11 % delle vendite totali nel settore. La Francia, l’Austria e i Paesi Bassi registrano le perdite monetarie più elevate, pari a centinaia di milioni di euroo per ciascun paese. In termini di impatto proporzionale, la Romania, la Lituania e l’Ungheria ne risentono maggiormente, poiché gli articoli sportivi contraffatti rappresentano fino al 20 % del totale delle mancate vendite in ciascun paese.La contraffazione ha gravi conseguenze economiche e sociali., come dimostrato da un altro recente studio dell’EUIPO sull’impatto economico della contraffazione nei settori dell’abbigliamento, dei cosmetici e dei giocattoli nell’UE,a causa della diffusione di copie di qualità inferiore, e nelle economie euroopee si osserva un aumento dello scetticismo circa la fondatezza degli investimenti nell’innovazione, una grave minaccia per il continuo sviluppo di un’economia sana.I prodotti contraffatti comportano, inoltre,e in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale. Come indicato dallo studio dell’EUIPO e dell’OCSE sui prodotti pericolosi, gli articoli sportivi contraffatti possono deteriorarsi in momenti critici e contenere, inoltre, ingredienti tossici o pericolosi.Gli autori di pirateria di eventi in diretta dispongono di diversi metodi per diffondere contenuti online non autorizzati, tra cui. Questi operatori utilizzano tecniche sofisticate per eludere il rilevamento, spesso sfruttando servizi legittimi di distribuzione dei contenuti. Anche nel caso di eventi trasmessi su canali gratuiti, come i Giochi Olimpici o le fasi finali dei campionati UEFA, la pirateria online persiste.In tutta l’UE, i paesi e le parti interessate combattono la pirateria degli eventi in diretta, affidandosi ai regolamenti e alla tecnologia per bloccare i servizi illegali online. La Commissione euroopea ha adottato due raccomandazioni: una sulla, che ha istituito una rete di autorità amministrative nazionali dedicate, e un’altra sullaa cui l’EUIPO contribuisce attraverso sforzi di divulgazione, attuazione e monitoraggio.Inoltre, gli sforzi per combattere la pirateria includono la sensibilizzazione, affinché i consumatori possano trovare contenuti digitali legittimi. Agorateka è uno strumento dell’EUIPO che serve a individuare offerte legali di contenuti online, eventi sportivi compresi.Attraverso l’operazione '', un’iniziativa volta a contrastare i prodotti contraffatti che violano marchi rinomati, le autorità di polizia di tutta euroopa hanno, più della metà dei 14 milioni di articoli contraffatti sequestrati nel 2023. Gli articoli sportivi contraffatti comprendevano prodotti tessili, calzature, etichette, articoli in pelle e accessori per l’abbigliamento, tra cui calzature e abbigliamento sportivo, per un valore di vendita al dettaglio stimato di 120 milioni di euro.Durante l’operazioneI sequestri confermano che molti dei prodotti falsificati sono ultimati in euroopa, dove i loghi contraffatti sono applicati su prodotti non etichettati. Denunciando le reti dedite alla contraffazione, l’operazione ha rivelato anche altri tipi di reati gravi, quali la criminalità organizzata, il contrabbando, la frode e il riciclaggio di denaro.L’operazione è guidata dalla Spagna (Policía Nacional), co-diretta dalla Grecia (Polizia ellenica) e coordinata da euroopol, con la partecipazione attiva di agenzie e autorità di 18 paesi.