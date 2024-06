Petrolio, Aie: si va verso eccesso di produzione, offerta sopra la domanda prima del 2030

(Teleborsa) - La crescita dellarallenterà nei prossimi anni con l’avanzamento della transizione energetica. Allo stesso tempo, secondo le nuove prospettive del mercato petrolifero dell’, la produzione globale di petrolio è destinata ad aumentare, allentando le tensioni sul mercato e spingendo laverso livelli mai visti al di fuori della crisi Covid. È quanto prevede l'Agenzia Internazionale dell'Energia nel, l’ultima edizione del rapporto annuale sul mercato a medio termine dell’IEA, che esamina le implicazioni di vasta portata di queste dinamiche per la sicurezza dell’approvvigionamento petrolifero, la raffinazione, il commercio e gli investimenti.Secondo l'IEA, sulla base delle politiche odierne e delle tendenze del mercato, la forte domanda da parte delle economie asiatiche in rapida crescita, nonché dei settori aeronautico e petrolchimico, è destinata a far aumentare ildi petrolio nei prossimi anni. Ma tale crescita sarà sempre più compensata da altri fattori: l’aumento delle vendite di, il miglioramento dell’nei veicoli convenzionali, il calo dell’uso del petrolio per la produzione di elettricità ine i cambiamenti economici strutturali. Di conseguenza, il rapporto prevede che la domanda globale di petrolio, che includendo i biocarburanti era in media di poco superiore a 102 milioni di barili al giorno nel 2023, si stabilizzerà vicino averso la fine di questo decennio.Parallelamente, si prevede che l’aumento della capacità di, guidata daglie da altri produttori nelle Americhe, supererà la crescita della domanda da qui al 2030. Si prevede che la capacità di produzione totale salirà a quasial giorno entro il 2030, 8 milioni di barili al giorno in più rispetto alla domanda globale prevista. Ciò si tradurrebbe in livelli di capacità inutilizzata mai visti prima se non al culmine dei blocchi del Covid-19 nel 2020.La capacità inutilizzata a tali livelli potrebbe avereper i mercati petroliferi, comprese le economie produttrici dell’OPEC e oltre, così come per l’industria dello shale statunitense.“Mentre la ripresa della pandemia perde slancio, le transizioni verso l’energia pulita avanzano e la struttura dell’economia cinese cambia, la crescita della domanda globale di petrolio sta rallentando e raggiungerà il suo picco entro il 2030. Quest’anno prevediamo che la domanda aumenterà di circa 1 milione di dollari. barili al giorno”, ha affermato il direttore esecutivo dell’IEA,. “Le proiezioni di questo rapporto, basate sugli ultimi dati, mostrano un importante surplus di offerta emergente in questo decennio, suggerendo che le compagnie petrolifere potrebbero voler assicurarsi che le loro strategie e i loro piani aziendali siano preparati per i cambiamenti in atto”.