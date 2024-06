Assicurazioni, Terzariol (Generali): "Soddisfare nuovi bisogni con soluzioni semplici"

(Teleborsa) - "L’incremento dellerappresenta unasempre più significativae dei servizi finanziari nel suo complesso. Nel 2023 a livello globale si sono registratieconomiche, eassicurativa". E' quanto affermato da, CEO Insurance di Generali, nel suo intervento al FT Global Insurance Summit, aggiungendo "insolo circacausati dalle catastrofi legate al clima ha una copertura assicurativa e, guardando all’, solo il 3,4% delle PMI è coperto per alluvioni e l'8,4% per i terremoti"."Secondo un’, coprire il protection gap attraverso soluzioni assicurative dedicate consente all'economia di riprendersi più rapidamente e di acquisire resilienza e solidità. I disastri su larga scala hanno infatti unse la quota delle perdite assicurate è bassa, mentreeconomica fornendo tempestivamente i fondi necessari per la ricostruzione, riducendo l’incertezza e sostenendo la domanda aggregata e gli investimenti"."I- ha spiegato Terzariol - rappresentano il secondo punto di. Secondo le stime delle Nazioni Unite, l'attuale popolazione mondiale di 7,6 miliardi dovrebbe raggiungere gli 8,6 miliardi nel 2030 e i 9,8 miliardi nel 2050. Il minore tasso di natalità insieme ad una maggiore longevità porterà ad una diversa composizione della popolazione e ad unrispetto alle generazioni più giovani. Una popolazione anziana più numerosa genereràe metterà a dura prova la"."Dall’altro lato le generazioni più giovani, nate digitali, hanno comportamenti di spesa diversificati che richiedono agli assicuratori di sviluppare. Come assicuratori - afferma il manager di Generali - dovremo gestire le implicazioni di questi mutamenti, combinando soluzioni in grado di mitigarli con un. Questo significa offrirepiù significativi delle persone: famiglia, benessere, lavoro e mobilità, adattando la nostra offerta e la customer experience alle loro esigenze di protezione, assistenza, prevenzione e benessere"."Per una maggiore mitigazione del rischio c’è urgente bisogno diche tuteli tutti: assicurazione e riassicurazione devono fare la loro parte, ma da sole non bastano. Le- ha concluso - sono necessarie per trovare il giusto equilibrio e creare un mercato che funzioni per tutti i partecipanti".