Enac pubblica il primo Regolamento nazionale per la mobilità aerea innovativa

(Teleborsa) - Un nuovo passo per dare concretezza alla mobilità aerea innovativa: l’(Enac) ha pubblicato il primoa livello nazionale che disciplina le operazioni di volo con i(Vertical takeoff and landing Capable Aircraft) e introduce i requisiti per la costruzione e l’esercizio dei. Si tratta del, una delle prime regolamentazioni a livello mondiale e la prima regolamentazione nazionale a livello europeo che integra il quadro comunitario sulla nuova mobilità innovativa.Il nuovo Regolamento, pubblicato ed entrato in vigore ieri,, introduce iper la navigazione dei VCA con pilota a bordo nello spazio aereo nazionale, per l’istituzione di corridoi di volo a essi riservati, in particolare sulle aree urbane, e per la costruzione e l’esercizio dei vertiporti. L'iniziativa rientra nel Piano Strategico Nazionale AAM (2021-2030) adottato dall’Enac nel 2021 per lo sviluppo della mobilità aerea avanzata che prevede, tra le diverse applicazioni, l’effettuazione dei servizi airtaxi con mezzi aerei innovativi a capacità di decollo e atterraggio verticale, per lo più aIn considerazione dell'introduzione della terza dimensione dellain contesti urbani, l'Enac ha assunto un approccio graduale, con un’attenzione particolare alla sicurezza delle operazioni, e multidisciplinare per facilitare l'adozione nazionale di scenari innovativi il cui scopo è favorire la transizione ecologica e, allo stesso tempo, rispondere alle esigenze dei territori e di una mobilità intermodale con costi ridotti rispetto ai tradizionali elicotteri.Quanto sopra è in linea con ladella Commissione Europea che prevede che i servizi di mobilità aera innovativa, quali gli, diventino parte integrante della vita quotidiana degli europei entro il 2030. Il Regolamento costituisce un ulteriore passaggio del percorso che vede il sistema Paese e l'Enac tra i pionieri dell'innovazione nella mobilità aerea avanzata, sostenibile e intermodale.