Londra: si concentrano le vendite su Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, che mostra un decremento dell'1,94%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 2,613 sterline e supporto stimato a quota 2,565. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 2,661.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)