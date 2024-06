"Missione Protezione", Escape Room in Area X di Intesa Sanpaolo Assicura

(Teleborsa) - Finoè aperta ai visitatori "", la nuovarealizzata con la collaborazione dilo spazio esperienziale didedicato alla cultura della Protezione, sito in via S. Francesco d’Assisi a Torino.è ladi questo tipo: un gruppo di giocatori è chiamato a partecipare alla, come delegazione in rappresentanza del Sistema Solare. L’ambientazione mette insieme il tema della; il tutto in uno spazio-tempo immaginario e ispirato al cinema fantascientifico.La temporary escape room si inserisce in modo coerente nel percorso dicon la stessa finalità formativa, ovvero stimolare consapevolezza nei giocatori riguardo al tema della Protezione. Prima di iniziare la fase di gioco vera e propria, ad esempio, il team di giocatori è chiamato a scegliere le proprie protezioni per prepararsi alla missione; le protezioni concorreranno al calcolo del punteggio delle differenti prove e quindi del risultato finale: durante i giochi, infatti, possono accadere degli imprevisti che penalizzeranno maggiormente i giocatori che hanno scelto di non proteggersi verso determinati rischi.La difficoltà è calibrata per consentire a chiunque di divertirsi e di vivere un’esperienza emozionante, rendendo il gioco adatto a famiglie, amici, colleghi e appassionati di escape room. Con l’occasione sarà anche possibile visitare Area X e provare le esperienze virtuali dedicate alla cultura assicurativa e alla protezione, approfondendo la propria conoscenza su tematiche come la sicurezza stradale, la tutela della casa e delle persone.L’Escape Room "Missione Protezione",, è gratuita e vi aspetta in via S. Francesco d’Assisi 12 a Torino. Per partecipare è sufficiente prenotare il proprio posto online su Ticketone, scegliendo tra i seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 12.00 alle 19.00, il venerdì dalle 12.00 alle 21.00, il sabato dalle 11.00 alle 21.00 e la domenica dalle 11.00 alle 19.00.Le due iniziative di escape room del Museo del Risparmio e di Area X rientrano nell’impegno e nell’attenzione del Gruppo verso le tematiche di educazione finanziaria e della cultura della protezione.