TTG Travel Experience: estate all’insegna del luxury e il turismo nautico fa tendenza

(Teleborsa) - Ilè in forte crescita, e a trainare il settore sono soprattutto le nuove generazioni, disposte a pagare fino al 50% in più per una proposta di qualità, personalizzata e alla scoperta di nuove mete. È questo il trend al centro delle analisi del, appuntamento di riferimento per la promozione del turismo mondiale diche dal 9 all’11 ottobre sarà allaIlin Italia rappresenta il 25% dell’indotto complessivo del turismo seppur a fronte di un 2% come presenze totali (fonte: Altagamma). Ma da quanto emerso, nelle nuove generazioni si stanno affacciando due categorie sul mercato: i ‘luxury seekers’, ovvero chi è disposto a spendere in esperienze per mostrare il proprio benessere, e i ‘’, ovvero chi mette al primo posto soprattutto le esperienze in mezzo alla natura. Entrambi sono legati da una particolare attenzione all’ambiente, e a fronte di proposte di qualità sono disposti a spendere anche il 50% in più.Nel mercato del lusso inoltre è in grande crescita anche il, settore che sarà una delle novità della 61esima edizione di, con un focus espositivo dedicato. In Italia sono presenti oltre 7.500 chilometri di costa e nel 2023 le prenotazioni sono salite del 130% rispetto al 2022, mentre la spesa media degli italiani nel comparto ha registrato un +53%, facendo della nautica da diporto una risorsa indispensabile per l’economia turistica nazionale. Lecoinvolte vanno dal charter nautico alle crociere, dai porti turistici ai parchi e riserve costiere, coinvolgendo anche skipper, corsi per barche da diporto, diving, escursioni in barca e associazioni di categoria.Laalla ricerca del lusso è stata confermata anche dal più recente studio di McKinsey & Company: nel 2024 i viaggi internazionali raggiungeranno la quota record di 9 miliardi di pernottamenti, certificando la piena ripresa dopo il -75% del 2020. E guardando al futuro, entro il 2028 è attesa una spesa di(rispetto agli attuali 239) per il turismo di lusso, di cui 107 derivanti dalle nuove generazioni con un’ottima disponibilità economica, vale a dire con un reddito che va dai 100mila euro al milione di dollari.Una ricaduta importante anche per l’Italia, visto che in una ricerca di Deloitte presentata al TTG Day è emerso come gli hotel della penisola nel 2023 abbiano generato oltre 30 miliardi di fatturato, piazzandosi al primo posto in Europa davanti a(27) econ 26 miliardi. Il turismo di lusso influenza anche gli investimenti alberghieri in Italia: su 1,5 miliardi spesi nel 2023, la metà si rivolge proprio al, in un trend destinato a crescere nel Paese che ha più strutture ricettive in Europa con 31.806 hotel rispetto ai 22.185 della Germania e i 18.067 della Francia. Più nello specifico, dal 2019 a oggi il settore lusso ha visto un incremento di 400 strutture per oltre 11mila camere."Il giorno prima della fiera, ovvero l’8 ottobre – afferma, Group Exhibition Manager Tourism & Hospitality Division di IEG – sarà organizzata al Grand Hotel di Rimini la seconda edizione di Luxury Event by TTG, un evento interamente dedicato al business dove i buyer italiani e internazionali potranno incontrarsi all’insegna di un lusso esclusivo ma sobrio, elegante ma nascosto, unico ma equilibrato".La 61esima edizione di TTG si svolgerà in contemporanea con, l’appuntamento che con i suoi 4 settori (forniture e arredo, outdoor, materiali e rivestimenti, balneare) completa l’offerta per l’; proprio a InOut sarà conferito l’ADI InOut Hospitality Design Award, a premiare le migliori idee di prodotto o servizio per il mondo dell’ospitalità. "Il nuovo turista d’alta gamma cerca un ricordo indelebile, un racconto memorabile - conclude Armiri -. Esperienze straordinarie e uniche che i player italiani del lusso sono pronti a realizzare".