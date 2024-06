Confindustria: avvio del taglio dei tassi migliora lo scenario, ma l’inflazione resta alta

(Teleborsa) - "hanno alimentato la buona dinamica del PIL italiano nel 1° trimestre. I positivi segnali sui consumi di beni, insieme al taglio dei tassi, anticipano una minore flessione nell’industria nel 2°. Prosegue la crescita del turismo, che alimenta l’export netto, insieme al calo dell’import. Resta la bassa fiducia delle imprese e i problemi nei trasporti e nei prezzi dell’energia". Così ilha sintetizzato l'andamento dell'economia italiana nei primi mesi dell'anno nella Congiuntura Flash di giugno.L'analisi ha ricordato che laa giugno ha deciso il primo, a 4,25% (da 4,50%), come atteso. "Ma ora i mercati si aspettano solo un altro -0,25% entro il 2024 perché l’inflazione è ancora alta; Poi un -0,50% nel 2025. L’Europa si è mossa prima della FED, che sta tenendo fermi i tassi USA (a 5,50%). Finora, non ci sono stati impatti significativi sul(stabile a 1,08). Gli spread sovrani hanno risentito poco delle(BTP-Bund a +141 punti l’11 giugno, da 132 il 7)", sottolinea il rapporto.L'analisi ha rilevato che inl’è stabilmente bassa (+0,8% annuo a maggio), grazie ai prezzi energetici in riduzione (-11,7%) e ai prezzi core scesi al +2,0%, sulla soglia BCE. "Nell’, invece, l’inflazione è in risalita: +2,6% totale (da +2,4% ad aprile e maggio), +2,9% la core. Negli USA va ancora peggio: al +3,3% a maggio (era +3,1% a giugno 2023) e +3,4% la misura core", ha riportato lo studio."Ilscende ma resta alto: a giugno 78 dollari al barile in media (era a 90 in aprile): questo tende a moderare i prezzi al consumo dei carburanti – prosegue l'analisi –. Al contrario, il prezzo europeo del gas va in direzione opposta, salendo a 34 €/mwh a giugno, da un minimo di 26 a febbraio: ciò si scaricherà sui prezzi di elettricità e gas per famiglie e imprese".Per quanto riguarda ilnel 1° trimestre il Centro Studi di Confindustria ha registrato un -0,4% in termini di valore aggiunto e in aprile un calo della produzione (-1,0%), anche seindica che il fatturato ha recuperato i livelli di febbraio. A maggio, l’HCOB PMI è sceso (45,6 da 47,3) e laresta bloccata su valori modesti; l’indagine CSC su grandi imprese, invece, mostra un miglioramento delle stime di produzione nel mese corrente, coerente con la timida risalita nelle attese a breve (Istat).Infine, per quel che riguarda la, nel 1° trimestre sono cresciuti sia i(+0,3%), che gli(+0,5%, ma -1,5% in macchinari-attrezzature in attesa di Transizione 5.0). "Gli indicatori sono migliorati a maggio: laha recuperato il livello di inizio anno; gli ordini delle imprese di beni strumentali sono risaliti parzialmente. Giocherà a favore un minor costo del credito, sebbene il ribasso atteso sia limitato; viceversa, gli investimenti in costruzioni sono attesi in frenata", ha sottolineato Confindustria.