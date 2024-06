Seduta molto negativa per il settore utility italiano (-2,95%), in forte calo Hera

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

FTSE MIB

Hera

Terna

ERG

mid-cap

Acea

Alerion Clean Power

Ascopiave

bassa capitalizzazione

algoWatt

(Teleborsa) - Rosso per ilche supera l'andamento in discesa dell'Ilha chiuso la giornata a quota 35.790,9 con una perdita di 1.089 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 369, dopo una partenza a 376.Tra i titoli del, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,23% sui valori precedenti.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,52%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,43%.Tra leitaliane, chiusura negativa per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.Ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,38% sui valori precedenti.Composto ribasso per, in flessione dell'1,55% sui valori precedenti.Tra i titoli adel comparto utility, sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.