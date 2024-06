AI e assicurazioni, come verranno valutati i sinistri nel prossimo futuro

(Teleborsa) -ha sicuramente le potenzialità perdi diversi settori in maniera radicale. Se in molti casi però l’adozione di questa tecnologia è fondamentalmente ancora in una fase di studio e sperimentazione, altri settori come quellosono già da tempo in unasoprattutto per quanto riguardae vedono nelle nuove frontiere rappresentate dai(motori alla base di strumenti come ChatGPT di OpenAI e Microsoft, o Gemini di Google) un consolidarsi della propria expertise.Il sentiment dei player di questa industria, che, è stato recentemente approfondito da un, realizzata in collaborazione con IIA, che presenta un’analisi dettagliata dellee dellenell’adozione dell’IA Generativa, e sulle sue attese ed effettive implementazioni. La ricerca è stata realizzata grazie alladi circa 25 player assicurativi.“I principali benefici sono sicuramente la riduzione dei costi operativi e l'efficienza, ma ci sono anche dei rischi rappresentati dalle incorrettezze che i modelli possono generare all'interno degli output, pensiamo soprattutto al Dora e alle AI Act, e poi i rischi di natura etica” ha spiegato, innovation and fintech manager di EY, che ha curato la ricerca.Se le possibilità come abbiamo visto sono decisamente ampie,è sicuramente un; molti player sono infatti preoccupati per tutte leche potrebbero emergere in seguito alla prossima entrata in vigore dell’: "Da una parte questa normativa potrebbecreando dei vincoli di natura normativa a cui tutti i player dovranno poi ovviamente essere compliant, dall'altro però abbiamo visto che illegata anche alla compliance e l’AI Act è tra quelli più presidiati già dagli attori del nostro ecosistema. Tra l'altro molti attori sono tranquillizzati dal fatto che il garante della privacy abbia ad esempio già agito in Italia in modo più severo rispetto ad altri paesi nel normare questo tipo di rischi. - ha proseguito Federica Baiocchi - Per questo motivo pensiamo che un approccio di compliance by design possa essere molto utile e caratterizzante per tutti quegli attori che decideranno di interpretare i vincoli delle AI Act già nelle prime fasi di sviluppo del software”.Ma quali sono iche i player del settore stanno approfondendo? Tra i casi di uso principali abbiamo visto soprattutto l'emergere delcome strumento di assistenza verso i clienti in fase di denuncia del sinistro. C’è poi anche ilche può essere aiutato nella valutazione del rischio attraverso un'analisi automatica e unanecessari.In particolare tutto ciò che riguarda il mondo dellavede nellain grado di semplificare i processi, prevenire le frodi per arrivare fino alla prospettiva di liquidare i risarcimenti in modo automatico, riducendo drasticamente le tempistiche. Riguardo a questo tema, co-founder di Wide Group e vice-presidente di IIA, ha approfondito le potenzialità legate ai large language model: "Lesono sicuramente legate alla capacità di questa tecnologia di poter leggere, sintetizzare ecome tipicamente è quella che riguarda i sinistri, e rappresenta sicuramente una delle parti più delicate del processo assicurativo. Ecco che con questa tecnologia poi possono nascere, tutte molto concrete. Come era stato a suo tempo per la transizione da analogico a digitale, stiamo definitivamente assistendo ad un, un fenomeno molto interessante e sicuramente solo agli inizi.”In questo panorama cominciano ada fornire serviziai player dell’industria assicurativa. E' il caso ad esempio di, azienda spin off di DataVision, una importante tech company bolognese, che rappresentacompletamente dedicate a questo mercato. Grazie ad un modello addestrato con migliaia di dati riferiti ai sinistri più disparati, Autocrash consente diprovenienti da une dinon solo delle immagini, ma anche delle vetture stesse, comein più sinistri per simulare un danno, ma anche didell’incidente partendo da un semplice video che l’assicurato può realizzare sulla scena del sinistro, semplificando moltissimo il lavoro del perito.La tecnologia sviluppata da Autocrash non è utile solo per le compagnie assicurative, ma può svolgere un lavoro fondamentale anche per le forze dell’ordine, che possono realizzare i rilievi in maniera estremamente semplice e rapida, e possono avere accesso ad una ricostruzione tridimensionale navigabile in tutti i suoi spazi, che può svolgere un ruolo fondamentale all’interno delle indagini.