Andamento positivo per l'indice delle società High Tech italiane (+0,87%), exploit di Esprinet

(Teleborsa) - Ilsi è mosso all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 149.601,2 e si è poi portato a quota 149.619,7, in aumento dello 0,87% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'archivia la seduta in territorio positivo a 1.161, dopo aver avviato la seduta a 1.158.Nel, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,94%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,43%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 3,90%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 3,21% sui valori precedenti.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,20%.