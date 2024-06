Cy4gate sigla contratti per un valore di 1,7 milioni

CY4GATE

(Teleborsa) -, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence,euro, tramite le sue controllate, per il rinnovo e l’evoluzione di soluzioni in ambito Decision Intelligence sui mercati esteri.Il progetto prevedevolte a soddisfare specifici requisiti tecnici dell’end user (cliente istituzionale) che intende pervenire ad un impiego più efficiente ed efficace dei dati in possesso nonché a potenziare le capacità di analisi dell’utente nell’ambito del voice processing. L’adozione di strumenti innovativi ed avanzati consentirà all’utente died individuare le informazioni rilevanti a supporto dei processi decisionali., CEO e General Manager di Cy4Gate Group ha dichiarato "la fiducia riconosciuta dai clienti attraverso il rinnovo dei contratti e la richiesta diffusa di evoluzione dei prodotti installati con l’integrazione di avanzate tecnologie in ambito di Artificial Intelligence, presidiate ormai da quasi un decennio da Cy4Gate, rappresenta una conferma della bontà della strada intrapresa e della sempre maggiore attenzione che viene data all’innovazione tecnologica da parte dei clienti in tutti i settori, a cui l’azienda sa fornire risposte adeguate in termini di competenze ed expertise".