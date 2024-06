I nuovi ETF sulla transizione "green" di BlackRock: focus su ricavi e obiettivi di decarbonizzazione

BlackRock

(Teleborsa) - Una nuova suite diin borsa che mira ad offrire agli investitori un’esposizione alle società leader nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. La nuova gamma dipresentata dapunta ad aiutare gli investitori ad accedere a società conscientifici di lungo termine e che generano ricavi “green”.Il nuovo "" è formato da iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF, iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF, iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF, iShares MSCI US Climate Transition Aware UCITS ETF e iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF.Il gigante degli investimenti ha spiegato che i nuovi i nuovi fondi sono stati lanciati dopo uncondotto lo scorso anno tra i clienti istituzionali globali. Il 56% ha dichiarato di voler aumentare le proprienei prossimi tre anni ed è stato dimostrato che resta una priorità assoluta per quasi la metà dei rispondenti. I nuovi fondi permetteranno agli investitori di costruireutilizzando building block globali e regionali. Questa strategia permetterà anche di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità associate alla transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.Nella suaad inizio anno anche il presidente e amministratore delegato di BlackRock,, ha condiviso la volontà degli investitori affermando che l’azienda considera la transizione globale verso fonti energetiche a basse emissioni di carbonio come uno dei più potenti fattori di opportunità e di rischio del mercato dei capitali e ha descritto la transizione energetica come una “”.I nuovi ETF seguono la metodologia dell’, che include le società che soddisfano almeno uno di una serie di criteri. Il primo riguarda glisu base scientifica: le aziende vengono selezionate se hanno definito uno o più obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra approvati dall’iniziativa Science Based Targets (SBTi). Il secondo guarda ai: vengono infatti selezionate le società con almeno il 20% di ricavi green. Il terzo fa riferimento all': la metodologia dell’indice classifica le società in base all’intensità delle emissioni di gas serra, a condizione che abbiano pubblicato obiettivi di riduzione delle stesse. Successivamente, l’indice mira a selezionare il 50% delle aziende migliori per settore.