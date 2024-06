Inps, nel 2023 emessi più di 1,5 milioni di verbali di invalidità civile

(Teleborsa) - Nel 2023 sono stati emessi, 28.524 verbali di cecità e 4.407 verbali di sordità. Lo fa sapere l'presentando il nuovo servizio di video-audioguida personalizzato per gli invalidi. Dal 22 dicembre dello scorso anno al 31 maggio 2024 l'Inps ha già comunicato mediante questo servizio personalizzato l'emissione del verbale di invalidità civile e sordità a circa 591.974 richiedenti con 100.201 visualizzazioni uniche (17%), 54.767 interazioni (55%), una media di 3,4 visualizzazioni per utente e una valutazione di utilità pari a 4,3/5.Sono invece 2.711 lee interattive erogate dal 3 maggio per i destinatari di verbali di cecità con 375 audio guide fruite (14%) e 323 interazioni (83%).In una nota l'Inps riferisce che sul suoè disponibile ilpersonalizzato per tutte le persone maggiorenni cona cui viene riconosciuta l'invalidità civile. I cittadini interessati possono accedere alla guida personalizzata e interattiva dal link dedicato nella loro area MyINPS del portale subito dopo aver ricevuto il verbale sanitario. Per garantire la massima inclusività e accessibilità, dopo aver rilasciato tra dicembre 2023 e marzo 2024 il servizio di video guida personalizzata e interattiva sottotitolata per i destinatari di verbali sanitari di invalidità civile e sordità, l'istituto ha progettato per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale o totale un'audio guida, accessibile e navigabile con i dispositivi più diffusi per chi ha disabilità visive.Si tratta di unacon testo guida, tracce audio personalizzate e link ai servizi dedicati. Entrambi i servizi sono stati realizzati nell'ambito del progetto"sistema di comunicazione organizzativa personalizzata per gli utenti". L'avviso viene notificato tramite sms o e-mail a chi ha inserito i propri contatti aggiornati nella sezione gestione consensi del MyINPS. Lo stesso avviso viene notificato anche nelle app Inps Mobile e IO, dalle quali il servizio e' fruibile."Questi nuovi prodotti, che rientrano nella più ampia strategia dell'istituto ispirata alla proattività e volta all'inclusività di tutti i cittadini, sviluppata in sinergia con il ministero della Disabilità, segnano un ulteriore passo avanti verso una maggiore semplificazione e accessibilità dei servizi, in linea con la visione di un Inps attento ai nuovi bisogni di welfare secondo il ciclo di vita delle persone – ha dichiarato il presidente dell'Inps,- sono progettati in ottica del nuovo portale della disabilita' che stiamo implementando grazie ai fondi destinati dal ministro Alessandra Locatelli".