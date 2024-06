RedFish LongTerm Capital, dual listing sulla Borsa di Francoforte

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -(RFLTC), holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese ad elevato potenziale, è. Dal 30 giugno del 2023 è quotata su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alta potenziale di crescita.In particolare, RFLTC è quotata suldi Francoforte, che fa parte del segmento Open Market della Borsa tedesca. A questo mercato accedono le società che sono già quotate in un'altra sede di negoziazione internazionale.La società è stata fondata nel 2020 da Paolo Pescetto, Andrea Rossotti insieme alle famiglie Bazoli e Gitti, ed è unacon sede a Milano. RFLTC è specializzata in acquisizioni di PMI italiane a conduzione familiare, in particolare le società di interesse per RFLTC sono riconducibili ad aziende mature (EBITDA oltre 2 milioni di euro) ma che vogliono perseguire una nuova fase di forte sviluppo e approcciare il mondo delle acquisizioni sia in Italia che in nuovi mercati esteri.RFLTC acquisisce partecipazioni con une con una struttura dell'operazione specializzata in minoranze qualificate o, in alterativa, operazioni di maggioranza.