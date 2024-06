Agricoltura, il 2023 anno di crisi: giù produzione e valore aggiunto

(Teleborsa) -: ilin volume, in controtendenza rispetto all’economia nazionale che ha evidenziato una crescita dell’1,1%, mentre lain volume. Una performance condizionata dalle avverse condizioni climatiche, che hanno caratterizzato diversi periodi dell’anno, con il susseguirsi di fenomeni estremi che hanno colpito molte produzioni di importanza primaria per il settore agricolo.Il valore di mercato della(incluse silvicoltura e pesca) si è attestato adi euro, rispetto ad un valore complessivo della produzione agricola europea di 537,1 miliardi di euro, mentre ilsi è attestato ain Italia, sui 225,6 miliardi complessivi dei Ventisette.quanto aed alposto per valore della. Nel 2023 risulta in calo anche la produzione (-0,4%) ed il valore aggiunto (-0,8%) nel complesso dei Ventisette stati della UE.Da segnalare il(-3,9% per le coltivazioni e -0,9% per il comparto zootecnico) e delle attività dei(-1,6%). Forte calo per la produzione in volume di(-17,4%) e(-11,2%). In diminuzione anche(-3,9%),(-3%) e comparto(-0,9%). Annata favorevole, invece, per piante industriali (+10,2%), cereali (+6,6%) e attività secondarie (+7,2%).È proseguita lama a tassi decisamente più contenuti rispetto all’anno precedente. Crescono in particolare i prezzi dei prodotti zootecnici (+7,1%). Si riduce, invece, ildopo i forti rialzi registrati nell’ultimo biennio.A testimoniare il momento negativo del settore anche la. Nel 2023, l’occupazione nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula), è diminuita del 2,4%. La riduzione è stata modesta tra i lavoratori dipendenti (-0,3%), mentre è stata più consistente tra i lavoratori indipendenti (-3,5%). Gli investimenti fissi lordi hanno mostrato un decremento sia in valori correnti (-2,6%) che in volume (-1,5%).