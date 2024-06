Bellini Nautica convoca CdA per approvazione Piano Industriale 2024-2027

Bellini Nautica

(Teleborsa) -, realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell’offerta di un'ampia gamma di servizi correlati, nonché nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, ha convocato il Consiglio di Amministrazione per il giorno 25 giugno 2024, per l’approvazione del Piano Industriale consolidato del Gruppo Bellini per il periodo 2024-2027.Il Piano Industriale, si legge in una nota, includerà, oltre alla consolidata attività di trading di imbarcazioni e servizi correlati, anche la linea di business di produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, avviata con la costituzione della società controllata dall’Emittente al 95% Bellini Yacht.