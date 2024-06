Cybersecurity, Mantovano: da oggi strumenti operativi più adeguati per respingere attacchi

(Teleborsa) - "Esprimo apprezzamento e soddisfazione per l’approvazione definitiva da parte del Senato del disegno di legge del governo sulla cybersecurity:. Così il Sottosegretario di Stato,"Da oggi - prosegue Mantovano - l’intero sistema della sicurezza nazionale, e in particolare quello"Viene allargato il cosiddetto ‘perimetro’ dei soggetti tenuti a rafforzare le proprie difese, è individuata una procedura di allarme e di collaborazione con ACN, l’Agenzia per la cyber sicurezza, per gli interventi riparatori, viene definita la modalità di intervento quando ci sono competenze concorrenti per esempio di ACN e della polizia giudiziaria, viene rafforzata l’azione contro i cyber crime, con l’individuazione di nuove fattispecie di reato e l’uso di più efficaci strumenti di indagine.