doValue, S&P e Fitch confermano rating "BB" ed outlook "Stabile" su acquisto Gardant

doValue

(Teleborsa) -hanno confermato l’Issuer Credit Rating ed Issuer Default Rating dia “BB”, con outlook"Stabile", a seguito dell'annuncio dell'accordo vincolante per l'acquisizione di Gardant La conferma di rating ed outlook, si legge in una nota, rispecchiano le previsioni secondo cui "l'integrazione di Gardant consentiràa doValue di ridurre la leva finanziaria".La Società, conclude la nota, "continua a lavorare per un closing dell'acquisizione ordinato nei tempi previsti".