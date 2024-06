FINMA chiude indagine antitrust: fusione UBS-Credit Suisse non sopprime concorrenza

UBS

(Teleborsa) - La, l'autorità federale indipendente di vigilanza sui mercati finanziari in Svizzera, haai sensi della Legge sui cartelli concernente la. Al termine di un esame approfondito, l'Autorità è giunta alla conclusione che la fusione die Credit Suisse non sopprime la concorrenza efficace in nessun segmento del mercato.Il, la FINMA avevala fusione delle grandi banche ai sensi della Legge sui cartelli. Tale misura s'iscriveva nell'interesse della protezione dei creditori ed era necessaria per prevenire ingenti danni alla piazza finanziaria svizzera e ai mercati finanziari internazionali, si legge in una nota. Nel caso di fusioni che appaiono necessarie per motivi di protezione dei creditori, la FINMA subentra alla Commissione della concorrenza COMCO. In questo modo può considerare prioritariamente gli interessi dei creditori.Nella sua procedura di controllo, la FINMA è giunta alla conclusione che la fusione di UBS con Credit Suisse non sopprime la concorrenza efficace in nessun segmento del mercato, sebbene UBS sia stata. Pertanto, le condizioni legali del controllo della fusione per un intervento non sono soddisfatte e la FINMA ha concluso la procedura senza condizioni, oneri e ulteriori esami.