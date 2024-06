GPI

(Teleborsa) - In data odierna è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione indella società interamente controllata Esakon Italia. Lo rende noto la società quotata sul mercato EXM leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale.Gli effetti giuridici della fusione in oggetto decoreranno dal 1 luglio 2024, a condizione che l’ultima delle iscrizioni dell’atto presso il rispettivo Registro delle Imprese avvenga entro tale data.