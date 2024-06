Manelli Impresa, commessa da RFI per 24 milioni di euro a Genova

(Teleborsa) -, general contractor pugliese, ha ottenuto l'- Rete Ferroviaria Italiana. L'importo dei lavori di competenza di Manelli Impresa è pari a, corrispondente al 78,28% dell'appalto. Il progetto Parco Fuori Muro porterà a un porto di Genova più efficiente per opera di un sistema ferroviario automatizzato che migliorerà la gestione del traffico merci, si legge in una nota."Siamo felici di poter gestire un altro progetto in ambito ferroviario/intermodale, nel quale Manelli Impresa esprime ormai una specializzazione molto verticale - ha dichiaratodel Gruppo Manelli - La messa a disposizione delle nostre tecnologie sostenibili e di soluzioni tecniche innovative e performanti capaci di apportare delle migliorie notevoli sia al cantiere sia all'intervento è stata fondamentale per l'ottenimento dell'aggiudicazione".L'intervento, la cui durata stimata è di 24 mesi, prevede lache andranno a sostituire quello che è l'attuale scalo merci, composto da un numero maggiore di binari ma ormai obsoleti e non adatti agli standard.