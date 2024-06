Russia, Putin a Pyongyang rinsalda l'asse anti Usa con la Corea del Nord

(Teleborsa) - Un colloquio a tu per tu che ha visto al centro i "temi più importanti". Dopo un'ora e mezza si è concluso lalla presenza delle rispettive delegazioni. Ora i due leader continuano il colloquio faccia a faccia nella residenza di Geumsusan, e durante questa fase – ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov – discutono le questioni "più importanti e più delicate".Atterrato in piena notte a Pyongyang, in netto ritardo rispetto al programma, Putin è stato accolto con tutti gli onori e con un grande tappeto rosso dal leader nordcoreano., lo zar punta a rinsaldare l'asse con la Corea del Nord assicurando che i legami bilaterali saranno "portati a un livello più alto"."Mosca a sta combattendo contro decenni di politiche egemoniche e imperialiste degli Stati Uniti e dei suoi satelliti contro la Russia" ha dettocitato dalla Tass, incontrando a Pyongyang Kim. "Le relazioni tra Pyongyang e Mosca stanno entrando in una nuova era di prosperità e la Corea del Nord intende rafforzare la sua cooperazione strategica con la Russia" ha dichiarato ildurante il vertice con Putin.La Russia e la Corea del Nord hanno messo a punto unPutin ha invitato Kim a visitare Mosca esprimendo l'auspicio che il prossimo vertice si possa tenere nella capitale russa.Lo zar ha lodato il leader dello Stato eremita come "alleato solido contro l'egemonia dell'Occidente" e lo ha ringraziato, nel giorno del suo arrivo a Pyongyang, per ilrimarcando lae promettendogli "sostegno indefettibile di fronte al nemico astuto, pericoloso e aggressivo". Il capo del Cremlino ha tracciato i contorni della visita di stato di due giorni in un articolo pubblicato dal Rodong Shinmun, l'organo del Partito dei Lavoratori di Kim, secondo leader straniero a farlo dopo il presidente cinese Xi Jinping nella visita al Nord del 2019.Putin ha rimarcato il "percorso comune" su "dossier internazionali chiave" e laassicurando che Mosca è "felice di vedere i nostri amici nordcoreani difendere in modo efficace i propri interessi a dispetto di decenni di pressioni economiche, provocazioni, ricatti e minacce militari da parte degli Stati Uniti".L'intelligence sudcoreana ha denunciato il Nord per le forniture di munizioni alla Russia, mentre Washington ha riferito di informazioni secondo cui Pyongyang ha di recente spedito a Mosca lanciamissili e vettori balistici. Il Dipartimento di Stato americano ha stimato l'obolo di Kim a Putin inGli analisti hanno ipotizzato che parte del piano di Putin sia assicurarsi le forniture d'artiglieria, intensificando gli scambi e la cooperazione in settori quali l'istruzione, il turismo e la cultura, fino alKim, invece, vuole beni primari, carburanti, cibo e tecnologia militare.