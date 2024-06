Cdm dà via libera a decreti materie prime critiche e spazio

(Teleborsa) - Iloggi ha dato i via libera a, quello sulle, ovvero sull'estrazione, lavorazione e riciclo di minerali impiegati nella transizione energetica e digitale, ed un decreto di legge sullo spazio, che ha l'obiettivo di disciplinare la materia e favorire lo sviluppo della space economy.Lo ha detto il ministro dell'Imprese e Made in Italynel corso della conferenza stampa seguita dal CdM, spiegando che i due decreti sono stati sostenuti dal suo ministero, il MIMIT, e dal MASE guidato dalIl primo decreto sulle materie prime critiche - ha spiegato Urso - "adegua la normativa nazionale sul settore minerario a obiettivi e standard europei sulle materie prime critiche" e si rifà al regolamento europeo. Il decreto rappresenta "un nuovo approccio di sistema all'approvvigionamento delle materie prime strategiche" e disciplina l'estrazione, come la lavorazione ed il recupero di queste materie prime critiche. IN Italia - ha ricordato il Ministro - ne sono state individuate 15 su un elenco di 34 individuato dalle autorità europee.Nel decreto di "del Paese grazie ad attività di monitoraggio delle catene di approvvigionamento" e si incentiva l'offerta di materie prime", attraverso unache passeranno dalla competenza delle regioni a quella statale dopo il riconoscimento dello status da parte della Commissione europea.Il Ministro Pichetto ha voluto ricordato che l'Italia è in pole position in Europa per il recupero delle materie prime critiche, attraverso le RAEE ed altre fonti.Pichetto ha poi ricordato che la legge si propone anche didell'attività di estrazione, che in base alla vecchia normativa era pari a è 16 euro l'ettaro l'anno, mentre si prevede unsul modello del petrolio in BasilicataIl CdM ha poi approvato un, collegato alla manovra economica e finanziato da apposita voce. La legge quadro - ha spiegato Urso- ci pone all'avanguardia fra grandi player globali, regolamentando l'attività nello spazio, e rappresenta un impulso significativo per lo sviluppo della space economy.Il ddl - ha spiegato il titolare del MIMIT - ", data l'importanza del settore che conta oltre 400 imprese e 7mila addetti e che oggi annovera non più solo player governativi ma anche attori privati.La prima parte - ha detto Urso - riguardae stabilisce l'autorità deputata a vigilare sul settore, mentre la seconda parte punta aIl Ministro ha ricordato che è stato istituito un, che per il momento ammonta a 150 milioni, anche se le(3,1 miliardi come contributo per l'Agenzia spaziale europea, 2,3 miliadi per l'ASI, oltre alle risorse stanziate nel PNRR per lo spazio).