2i Aeroporti: due in corsa per il 49%

(Teleborsa) - Sarebbero rimasti in gara solo il f49%) diper un valore stimato attorno ai 700-800 mln.L’apertura delle offerte è fissata il primo luglio.che gestisce Torino-Caselle, la maggioranza di Gesac, per gli aerporti di Napoli Capodichino e Salerno) e quote di partecipazione in Sea,