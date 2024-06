Energia, online guida ENEA-Federalberghi per le diagnosi nel settore ricettivo

(Teleborsa) - È online larealizzata daper facilitare leche incide per il 4,4% sui consumi elettrici dell’intero terziario. La monografia fa parte della collana Quaderni dell’efficienza energetica, realizzata nell’ambito dell’Accordo di Programma per la Ricerca di Sistema Elettrico 2022-2024 finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.Nata da unapluriennale tra ENEA e Federalberghi, lasi rivolge sia alle aziende che ai professionisti impegnati in un settore complesso come quello alberghiero. Oltre a fornire le informazioni necessarie per svolgere una diagnosi energetica di qualità, la guida spiega come strutturare il piano di monitoraggio dei consumi energetici, riportando gli indici di consumo specifico di riferimento. Contiene inoltre un’ampia descrizione dei possibili interventi di efficientamento energetico e un’analisi costo/efficacia degli interventi realizzati e proposti dalle imprese nel precedente ciclo di diagnosi.La pubblicazione è basata sull’analisi di undelle diagnosi energetiche elaborate dagli operatori del comparto alberghiero e inviate a ENEA, suddivise per(numero di stelle),(annuale o stagionale) e. Nello specifico lo studio dei fabbisogni energetici delle strutture alberghiere ha evidenziato che l’utilizzo di(da rete o autoprodotta da fotovoltaico) rappresenta circa il 70% dei consumi totali, mentre il consumo restante è da imputarsi principalmente al gas naturale per il 23% e ad altri vettori energetici quali gasolio, GPL, calore da teleriscaldamento.L’analisi delle soluzioni diproposte è invece relativa a un campione di 278 interventi che, qualora realizzati, porterebbero a un risparmio pari a 35 GWh/anno, di cui circa il 50% sono risparmi elettrici.“Con circa 33 mila strutture che assicurano una capacità ricettiva di 2,2 milioni di posti letto, quello alberghiero è un settore fondamentale per l’economia italiana, chiamato però a rispondere alla grande sfida della sostenibilità energetica. La collaborazione con Federalberghi si inserisce in questo contesto e ricalca la mission attribuita all’ENEA”, sottolineadirettrice del Dipartimento ENEA di Efficienza Energetica. “Con questa nuova monografia dei Quaderni dell’Efficienza - prosegue - vogliamo fornire supporto a chi opera nel settore affinché possa analizzare con ancora più attenzione i propri consumi energetici e individuare possibili percorsi di efficientamento, continuando di fatto il lavoro intrapreso sin dalla pubblicazione della prima linea operativa nel 2017”.La guida operativa sarà presentata domani venerdì 21 giugno 2024 alle ore 14,30 in unad(Napoli).