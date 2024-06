(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di maggio. Secondo l', l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un aumento del 2,8% su anno, dopo il +2,5% di aprile. Il dato è in linea con le stime degli analisti.Il dato su base mensile (non destagionalizzato) mostra una salita dello 0,4% come ad aprile.Il, si è attestata +2,1% a livello tendenziale dal +2,4% di aprile.