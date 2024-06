PMI e sostenibilità, MEF: "Dialogo più facile con banche e investitori"

(Teleborsa) - Facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità attraverso un supporto alle PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG). È questo l'obiettivo delpromosso dal, per favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese al fine di sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell'economia reale.Il documento, che sarà insi compone di un modello di riferimento per la standardizzazione delle"Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche" e una dettagliata guida metodologica.Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, sarà infatti necessario un, comprese le PMI, alle quali sarà richiesto gradualmente dal mercato (banche, investitori e grandi imprese) di fornire le informazioni ESG delle loro attività.Ilcostituito e presieduto dal MEF, è composto da: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP. Il documento è stato elaborato beneficiando anche delle interlocuzioni avute con l'Organismo Italiano Contabilità, diversi stakeholder, e del supporto di consulenti incaricati nell'ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.