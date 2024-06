Big Tech, FT: "Da stallo Usa si rischia guerra globale su tassazione"

(Teleborsa) - La paralisi legislativa degli Stati Uniti, dovuta alla contrapposizione tra democratici e repubblicani, rischia di far saltare l'impianto che era stato approntato da Ocse e G20 e portare a una sorta di guerra globale sullaIl rischio, a meno di una settimana dal termine che era stato fissato per ratificare i meccanismi globali sulla tassazione dei giganti digitali, – avverte il Financial Times – è che i paesi procedano in ordine sparso.I 140 paesi coinvolti sul primo pilastro della riforma sulla tassazione internazionale – ricorda il FT – avevano stabilito di fissare alrispetto ad accordi che risalgono ormai al 2021. L'ipotesi di riuscire a far approvare le normative al Congresso nei termini – secondo diverse fonti di Washington citate dal quotidiano – sarebbe "definitivamente morta". Secondola mancata ratifica degli Stati Uniti di queste intese darebbe "una vittoria di Pirro".Tutto l'impianto aveva retto finora sulla base di un accordo di tregua che prevedeva appunto di arrivare alle ratifiche da parte dei paesi sottoscrittori delle intese entro il 30 giugno. A quel punto ognuno potrebbe procedere per conto suo: il Ft rileva, infatti, come diversi Paesi, tra cui ilabbiano già annunciato l'introduzione di