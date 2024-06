Nautica in Italia: impatto complessivo supera 27 miliardi all'anno

(Teleborsa) - LaLo rileva lo studio Altagamma-Deloitte La Nautica da diporto in Italia illustrato oggi da Giovanna Vitelli, Vice Presidente di Altagamma per il settore Nautico e Presidente del Gruppo Azimut|Benetti e da Tommaso Nastasi, Senior Partner di Deloitte, alla presenza di Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma.Si tratta del primo stconsiderando tanto la cantieristica quanto il turismo nautico. L’analisi infatti prende in considerazione sia le attività a monte (upstream) della consegna dell’imbarcazione – costruzione di nuove unità, refit e manutenzione straordinaria – sia l’utilizzo successivo (downstream) e i benefici generati dalla presenza stanziale o stagionale lungo le coste del Paese.“L’analisi mostra non solo la rilevanza dell’industria nautica italiana”, evidenziaVice Presidente di Altagamma per il settore Nautico e Presidente del Gruppo Azimut|Benetti, “ma anche le potenzialità inespresse di un comparto con notevoli margini di crescita: nonostante l’Italia sia leader mondiale nella costruzione di Superyacht, solo il 6% di questi batte bandiera italiana. Ciò inibisce l’effetto benefico che i Superyacht sono in grado di generare sul territorio. Per questo è necessario intervenire per accrescere l’attrattività della bandiera italiana, del charter sulle nostreNel dettaglio: la nautica da diporto rappresenta un pilastro strategicoo di circa €27.7 miliardi ey, con un effetto moltiplicatore economico totale di quasi 2.7 volte e uno occupazionale implicito di 6.0 volte.– ovvero i grandi yacht superiori ai 18 metri –rappresenta ildell’impatto economico totale (che ammonta a €27,7 mld), con l’80% del valore upstream ( cantieristica). Inoltre, nonostante consistael valore downstream, ovvero derivante dall’utilizzo delle imbarcazioni. La spesa sul territorio di un grande yacht è superiore di 26 volte rispetto alla media solo il 6.5% dei superyacht (>24m) adotta bandiera italiana.La Vice Presidente di Altagamma per il Settore Nautico,ha presentato le riflessioni preliminari della Fondazione, per evidenziare le priorità per il potenziamento del comparto in Italia. In sintesi: